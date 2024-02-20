«Ямалспас» получит новую аварийно-спасательную технику в 2024 году
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя «Ямалспаса» Алексея Глушко.
«Мы в плановом порядке обновляем технику, предназначенную для спасения наших граждан. Большая часть новой техники в этом году будет направлена в новые подразделения «Ямалспаса» в Муравленко и Новый Уренгой», — заявил Глушко.
Отмечается, что парк пополнится грузопассажирскими «КамАЗами», снегоходами и аэролодками «Пиранья».
Вся техника подготовлена к работе в труднодоступной местности и при низких температурах.
Ранее сообщалось, что Белоруссия поставит в Тюменскую область 120 новых тракторов в 2024 году.