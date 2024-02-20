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«Ямалспас» получит новую аварийно-спасательную технику в 2024 году

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Спасателям Ямало-Ненецкого автономного округа передадут 20 единиц новой аварийно-спасательной техники.
«Ямалспас» получит новую аварийно-спасательную технику в 2024 году
  • © yamalspas.yanao.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя «Ямалспаса» Алексея Глушко.

«Мы в плановом порядке обновляем технику, предназначенную для спасения наших граждан. Большая часть новой техники в этом году будет направлена в новые подразделения «Ямалспаса» в Муравленко и Новый Уренгой», — заявил Глушко.

Отмечается, что парк пополнится грузопассажирскими «КамАЗами», снегоходами и аэролодками «Пиранья».

Вся техника подготовлена к работе в труднодоступной местности и при низких температурах.

Ранее сообщалось, что Белоруссия поставит в Тюменскую область 120 новых тракторов в 2024 году.

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