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Крейсер «Варяг» ВМФ России выполнил стрельбу на учении в Индийском океане

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Крейсер «Варяг» Тихоокеанского флота ВМФ России выполнил стрельбу по воздушной цели на международных учениях «Милан-2024» в Индийском океане. Об этом заявили в Минобороны России.
Крейсер «Варяг» ВМФ России выполнил стрельбу на учении в Индийском океане
  • РИА Новости

«Крейсер в составе группы кораблей отработал ряд элементов по плану морской фазы учения, выполнив в море стрельбу по воздушной цели, тренировки по связи, пополнение запасов от судна обеспечения в назначенном морском районе», — говорится в сообщении.

Ведомство рассказало, что участники учений вышли в акваторию моря из индийского порта Вишхапатнам накануне. По представленным данным, в течение нескольких дней военные разных стран покажут выучки и отработают совместные манёвры, а также выполнят тактические задачи в составе группы.

19 февраля в Минобороны заявили, что корабли ВМФ России прибыли в Индию для участия в учении.

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