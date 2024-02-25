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Москвичи получили более 30 млн баллов в проекте «Город заданий» за два месяца

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Жители Москвы, участвуя в проекте «Город заданий», выполнили более 70 тыс. задач с января 2024 года. За это они получили свыше 30 млн баллов, которые можно использовать для получения скидок и подарков на сайте «Миллион призов».
Москвичи получили более 30 млн баллов в проекте «Город заданий» за два месяца

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Задания были как экологические, так и технические. К примеру, горожанам предлагали отправить на переработку новогодние деревья для акции «Ёлочный круговорот», протестировать мобильные приложения, сфотографировать городские объекты.

В настоящее время пользователи могут, в частности, получить баллы после сдачи нормативов ГТО.

Ранее сообщалось, что проект «Активный гражданин» провёл голосования пользователей по шести электронным проектам правительства Москвы.

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