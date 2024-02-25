Москвичи получили более 30 млн баллов в проекте «Город заданий» за два месяца
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Задания были как экологические, так и технические. К примеру, горожанам предлагали отправить на переработку новогодние деревья для акции «Ёлочный круговорот», протестировать мобильные приложения, сфотографировать городские объекты.
В настоящее время пользователи могут, в частности, получить баллы после сдачи нормативов ГТО.
Ранее сообщалось, что проект «Активный гражданин» провёл голосования пользователей по шести электронным проектам правительства Москвы.