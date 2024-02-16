Москвичи поучаствовали в голосованиях по вопросам работы «Активного гражданина»

Проект «Активный гражданин» провёл голосования пользователей по шести электронным проектам правительства Москвы.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы и городской Департамент информационных технологий.

Уточняется, что москвичи оставили более 1 млн мнений о работе проектов.

Большинство пользователей рассказали, что чаще всего обсуждают вопросы благоустройства в чате проекта «Электронный дом», а также выполняют онлайн-задания в разделе «Город заданий». 80% проголосовавших сообщили, что принимали участие в акциях #ВыбираемВместе в рамках программы «Миллион призов».

Большинство (95%) отметили, что обновлённый функционал портала «Наш город» их полностью устраивает.

Ранее сообщалось, что пользователям «Активного гражданина» предложили выбрать имя амурскому тигру из Московского зоопарка.