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В Петербурге 15-летние девочки избили сверстницу, полиция проводит проверку

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Петербургские полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между подростками, в результате которого пострадала 15-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В сообщении отмечается, что о госпитализации подростка стало известно 24 февраля. Предварительно установлено, что девочку избили сверстницы у подъезда её дома в Петергофе.

«Полиция проводит проверку, направленную на установление причин конфликта. Приняты меры к установлению других участников инцидента», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о подростках из Подмосковья, которых задержали за нападение на посетителей торгового центра.

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