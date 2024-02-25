В Запорожской области началось досрочное голосование на президентских выборах

Досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации началось на территории Запорожской области.

Об этом заявила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

«Первыми голосуют жители отдалённых населённых пунктов, а также населённых пунктов, которые находятся близко к линии соприкосновения. В том числе и военнослужащие», — заявила Катющенко.

Она уточнила, что для этой категории избирателей избирательная комиссия Запорожской области оказывает всяческую организационную и методическую поддержку.

Ранее сообщалось, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России 2024 года подали более 3 млн избирателей.