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В Запорожской области началось досрочное голосование на президентских выборах

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Досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации началось на территории Запорожской области.

Об этом заявила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

«Первыми голосуют жители отдалённых населённых пунктов, а также населённых пунктов, которые находятся близко к линии соприкосновения. В том числе и военнослужащие», — заявила Катющенко.

Она уточнила, что для этой категории избирателей избирательная комиссия Запорожской области оказывает всяческую организационную и методическую поддержку.

Ранее сообщалось, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России 2024 года подали более 3 млн избирателей.

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