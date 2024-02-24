При приёме товаров на складе Ozon нашли наркотики

При приёме товаров на складе Ozon в Санкт-Петербурге нашли наркотическое вещество, его передали правоохранительным органам.

«При приёме товара наши сотрудники обнаружили подозрительное вещество в поставке продавца. Экспресс-анализ показал, что он содержал наркотическое вещество. Товар не был принят на склад», — сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.

В компании отметили, что вызвали полицию и передали находку правоохранительным органам.

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