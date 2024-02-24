Сотрудницу банка обвинили в хищении у пенсионеров более 3 млн рублей
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Как сообщает МВД Медиа, сотрудница одного из банков, занимающаяся оформлением вкладов и счетов, решила нажиться на финансовой неграмотности пожилых людей.
«Когда к ней обращались пенсионеры, она получала от них наличные, готовила необходимые документы об открытии накопительного счёта и выпуске некой локальной карты», — говорится в заявлении.
Потерпевшие подписывали договоры и передавали девушке свои телефоны, куда приходили коды, чтобы сотрудница сама производила некие манипуляции для якобы оформления вклада. На самом деле злоумышленница обналичивала накопления пенсионеров, оставляя их счета с нулевым балансом.
Возбуждено уголовное дело, материалы направлены в суд.
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