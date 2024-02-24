Сотрудницу банка обвинили в хищении у пенсионеров более 3 млн рублей

Финансового эксперта из Соликамска обвинили в хищении 3 млн рублей у 12 пенсионеров.

Как сообщает МВД Медиа, сотрудница одного из банков, занимающаяся оформлением вкладов и счетов, решила нажиться на финансовой неграмотности пожилых людей.

«Когда к ней обращались пенсионеры, она получала от них наличные, готовила необходимые документы об открытии накопительного счёта и выпуске некой локальной карты», — говорится в заявлении.

Потерпевшие подписывали договоры и передавали девушке свои телефоны, куда приходили коды, чтобы сотрудница сама производила некие манипуляции для якобы оформления вклада. На самом деле злоумышленница обналичивала накопления пенсионеров, оставляя их счета с нулевым балансом.

Возбуждено уголовное дело, материалы направлены в суд.

Ранее работавшая судьёй жительница Омска перевела мошенникам 6,5 млн рублей.

Также в Шлиссельбурге Ленинградской области пенсионерка перевела мошенникам 4,7 млн рублей.

Эксперт по сетевым угрозам Константин Шуленин назвал основные способы обмана, которыми пользуются телефонные мошенники.