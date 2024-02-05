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Специалист Власов перечислил уловки телефонных мошенников

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Эксперт по сетевым угрозам Константин Шуленин назвал основные способы обмана, которыми пользуются телефонные мошенники.
Специалист Власов перечислил уловки телефонных мошенников
  • Gettyimages.ru

«Сотрудник банка» может позвонить и сказать, что с вашего счёта якобы утекают деньги. «Правоохранительные органы» — попросить помочь в поимке преступника. Лжесотрудники сотовой компании, как правило, сообщают о том, что у человека заканчивается срок действия сим-карты или аренды номера телефона», — заявил специалист в беседе с сайтом «Москва 24».

Власов посоветовал сразу класть трубку, если звонивший просит снять деньги или перевести их на какой-то счёт. Мошенники хорошо обучены и владеют психологическими практиками.

Также эксперт обратил внимание на то, что часто люди в начале разговора по телефону вместо «алло» говорят «да». Злоумышленники могут использовать в дальнейшем запись такого ответа для подтверждения тех или иных действий от вашего имени.

«Поэтому ответы «да» и «нет» желательно исключить из лексикона при общении с подозрительными собеседниками. Альтернативными вариантами могут быть «слушаю вас», «не имею возможности», «отрицаю», — заключил Власов.

Ранее ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин посоветовал пользователям смартфонов не менять пароли от самих устройств и приложений без необходимости.

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