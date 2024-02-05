Киберэксперт Муртазин: не стоит без необходимости менять пароль на смартфоне

Ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин посоветовал пользователям смартфонов не менять пароли от самих устройств и приложений без необходимости.

В ряде случаев индивидуальный код доступа может быть «скомпрометирован», сообщил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Если пароль не скомпрометирован, то менять его точно не стоит по одной простой причине, что мошенники его не знают. Но если вы свой пароль кому-то сообщили, тогда да, конечно, его стоит сменить как можно быстрее», — сказал эксперт.

Муртазин также рекомендовал не беседовать с незнакомцами по телефону.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов посоветовал удалить лишние приложения со смартфона, чтобы ускорить работу устройства.