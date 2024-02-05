Киберэксперт Муртазин: не стоит без необходимости менять пароль на смартфоне
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В ряде случаев индивидуальный код доступа может быть «скомпрометирован», сообщил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Если пароль не скомпрометирован, то менять его точно не стоит по одной простой причине, что мошенники его не знают. Но если вы свой пароль кому-то сообщили, тогда да, конечно, его стоит сменить как можно быстрее», — сказал эксперт.
Муртазин также рекомендовал не беседовать с незнакомцами по телефону.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов посоветовал удалить лишние приложения со смартфона, чтобы ускорить работу устройства.