Специалист Ульянов посоветовал удалить лишние приложения со смартфона

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов дал рекомендации, как ускорить работу смартфона.

«Первый вариант, который поможет ускорить работу смартфона, — удаление лишних приложений. Это позволит освободить место не только в постоянной, но и в оперативной памяти», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил специалист, многие приложения потребляют большое количество ресурсов, даже при работе в фоновом режиме.

Более радикальный способ, по мнению Ульянова, — это сброс устройства к заводским настройкам. Но надо помнить, что в этом случае стираются все данные и смартфон становится таким, каким вы его купили в магазине.

Третий вариант — установить программы для очистки устройства от мусора.

«Они ищут и удаляют все временные, ненужные для работы приложений файлы либо те, которые остались в памяти, не были автоматически очищены», — сказал эксперт.

Ранее Владимир Ульянов рассказал, что существует несколько способов продлить заряд батареи смартфона.