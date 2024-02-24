Путин оценил вклад Вячеслава Лебедева в становление судебной системы России
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Он выразил глубокие соболезнования и направил слова поддержки и участия в связи со смертью Лебедева.
Также глава государства назвал председателя блестящим юристом, крупным учёным и педагогом.
«Добрая память об этом замечательном человеке и настоящем патриоте навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, учеников, в наших сердцах», — говорится в телеграмме Путина.
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев умер в Москве в возрасте 80 лет.