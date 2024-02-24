Путин оценил вклад Вячеслава Лебедева в становление судебной системы России

Российский лидер Владимир Путин в телеграмме заявил, что председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев внёс существенный вклад в становление и развитие современной правовой и судебной системы.

Он выразил глубокие соболезнования и направил слова поддержки и участия в связи со смертью Лебедева.

Также глава государства назвал председателя блестящим юристом, крупным учёным и педагогом.

«Добрая память об этом замечательном человеке и настоящем патриоте навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, учеников, в наших сердцах», — говорится в телеграмме Путина.

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев умер в Москве в возрасте 80 лет.