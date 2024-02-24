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Матвиенко: Лебедев внёс вклад в реформирование отечественного права

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Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным, близким и коллегам председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, отметив его неоценимый вклад в реформирование отечественного права.
Матвиенко: Лебедев внёс вклад в реформирование отечественного права
  • РИА Новости

Слова Матвиенко приводятся в Telegram-канале Совфеда.

Политик назвала Лебедева человеком высочайшего профессионального уровня.

«Долгие годы возглавляя судебные органы, Верховный суд, работая как учёный-юрист, Вячеслав Михайлович внёс неоценимый вклад в реформирование отечественного права и правоприменения», — отметила она.

Матвиенко добавила, что Лебедев был настоящим патриотом, а также пользовался глубоким авторитетом среди юристов.

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался в Москве в возрасте 80 лет.

Российский президент Владимир Путин в связи с кончиной Лебедева выразил соболезнования его родным и близким.

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