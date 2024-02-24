Матвиенко: Лебедев внёс вклад в реформирование отечественного права
- РИА Новости
Слова Матвиенко приводятся в Telegram-канале Совфеда.
Политик назвала Лебедева человеком высочайшего профессионального уровня.
«Долгие годы возглавляя судебные органы, Верховный суд, работая как учёный-юрист, Вячеслав Михайлович внёс неоценимый вклад в реформирование отечественного права и правоприменения», — отметила она.
Матвиенко добавила, что Лебедев был настоящим патриотом, а также пользовался глубоким авторитетом среди юристов.
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался в Москве в возрасте 80 лет.
Российский президент Владимир Путин в связи с кончиной Лебедева выразил соболезнования его родным и близким.