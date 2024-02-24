Руководить Верховным судом временно будет первый заместитель Лебедева Серков

Руководить Верховным судом России до назначения нового председателя будет первый заместитель Вячеслава Лебедева Пётр Серков.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Временным исполняющим обязанности председателя будет первый заместитель председателя суда Пётр Серков», — сказали в суде.

Отмечается, что в скором времени Высшая квалификационная коллегия судей России объявит об открывшейся вакансии, на которую смогут подать документы все желающие.

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался в Москве в возрасте 80 лет.

Российский президент Владимир Путин в связи с кончиной Лебедева выразил соболезнования его родным и близким.