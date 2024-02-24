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Руководить Верховным судом временно будет первый заместитель Лебедева Серков

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Руководить Верховным судом России до назначения нового председателя будет первый заместитель Вячеслава Лебедева Пётр Серков.
Руководить Верховным судом временно будет первый заместитель Лебедева Серков
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Временным исполняющим обязанности председателя будет первый заместитель председателя суда Пётр Серков», — сказали в суде.

Отмечается, что в скором времени Высшая квалификационная коллегия судей России объявит об открывшейся вакансии, на которую смогут подать документы все желающие.

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался в Москве в возрасте 80 лет.

Российский президент Владимир Путин в связи с кончиной Лебедева выразил соболезнования его родным и близким.

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