Руководить Верховным судом временно будет первый заместитель Лебедева Серков
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Временным исполняющим обязанности председателя будет первый заместитель председателя суда Пётр Серков», — сказали в суде.
Отмечается, что в скором времени Высшая квалификационная коллегия судей России объявит об открывшейся вакансии, на которую смогут подать документы все желающие.
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался в Москве в возрасте 80 лет.
Российский президент Владимир Путин в связи с кончиной Лебедева выразил соболезнования его родным и близким.