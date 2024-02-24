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В юбилейной Гонке Легкова приняли участие более 5000 участников и болельщиков

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В юбилейной Гонке Легкова, прошедшей в Пересвете 23 февраля, приняли участие более 5000 участников и болельщиков. Впервые мероприятие состоялось в 2015 году, а его участниками стали тысячи любителей лыжного спорта от 5 до 75 лет.
В юбилейной Гонке Легкова приняли участие более 5000 участников и болельщиков
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

В рамках Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Гонка Легкова PARI» в этом году также прошла детская лыжная гонка «Гонка Легкова|СберKids» на дистанциях от 1 до 5 км.

Участники в возрасте от четырёх до 10 лет приняли участие в гонке на 1 км, лыжников от 11 до 12 лет ждали соревнования на дистанции 3 км, а самые старшие — от 13 до 16 лет – попробовали свои силы в гонке на 5 км. Для детей также была организована тёплая зона с активностями.

Профессиональные спортсмены соревновались на дистанции 20 км, любители выступали на дистанциях 10 км и 20 км. 

В этом году в рамках фестиваля впервые на одной площадке можно было увидеть более 30 олимпийских медалей.

«На мероприятии было не только много титулованных лыжников и биатлонистов, но и просто любителей лыжного спорта, начинающих лыжников. Мы объединили 5—6 поколений спортсменов и очень этим гордимся. Рады, что из года в год удаётся проводить мероприятие на высоком уровне и привлекать внимание к теме спорта и здорового образа жизни», — заявил Александр Легков, победитель Олимпийских игр Сочи-2014.

Победу в Гонке Легкова в этом году одержал Александр Большунов.

Российский лыжник Сергей Ардашев высказался о победе Александра Большунова в масс-старте на 20 км свободным стилем в Гонке Легкова.

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