В Москве открылся международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев»

В Цифровом деловом пространстве в Москве состоялась церемония открытия II Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев». На открытие пришли более 1,2 тыс. гостей.

В дни фестиваля, который проходит с 23 по 25 февраля, зрителей ждут показы документальных лент, премьеры. В деловой части — круглые столы, встречи с авторами и героями картин, музыкантами и поэтами, военкорами.

«Низкий поклон и спасибо всем героям этих замечательных фильмов, всем, кто в них не вошёл, кто защищает сейчас нашу Родину, нашу правду, наш русский мир», — поблагодарила в видеообращении главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян бойцов специальной военной операции и их родных и близких, которые ждут их дома.

В рамках церемонии состоялась презентация бесплатного онлайн-кинотеатра документального кино artel.doc, в котором будут доступны для просмотра все документальные ленты международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев».

«Шедевры кинодокументалистики оставляют прочный след в памяти, становятся летописью истории. Уверена, фильмы фестиваля найдут место не только в архивах и доказательной базе преступлений киевского режима, но и в сердцах зрителей в России и по всему миру», — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фильмом открытия стала документальная лента режиссёра RT Клима Поплавского «Военкоры-3: он молится на языке Бога» — о закадровой жизни корреспондента RT Arabic Саргона Хадая.

Ранее сообщалось, что презентация сборника «ПоэZия русского лета» прошла на 25-й ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction.