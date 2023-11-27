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Презентация сборника «ПоэZия русского лета» пройдёт на ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№25

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Презентация сборника «ПоэZия русского лета» пройдёт 2 декабря в 20:00 на 25-й ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction, на встрече с читателями выступят поэты Анна Ревякина (лауреат премии «Книга года — 2023»), Дмитрий Артис, Игорь Караулов.
Презентация сборника «ПоэZия русского лета» пройдёт на ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№25
  • РИА Новости

В издательстве «Эксмо» в сотрудничестве с телеканалом RT вышла книга «ПоэZия русского лета» — сборник стихотворений и поэм авторов, которые с 2014 года создают новую русскую фронтовую поэзию.

Их голоса пронизаны болью и горечью потерь и в то же время упорной надеждой, мужеством и непоколебимой верой в торжество правды и победы добра над злом. В сборник вошли стихотворения, поэмы и поэтические циклы 25 авторов. Иллюстрации для книги сделаны художником Ильёй Пожаровым.

Презентация состоится в Гостином Дворе (ул. Ильинка, дом 4, зал «Лекторий»).

Презентация сборника также прошла на Московской международной книжной ярмарке в начале сентября. На мероприятии выступили авторы, чьи произведения вошли в книгу.

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