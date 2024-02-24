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Водитель скорой помощи насмерть сбил пешехода в Приморском крае

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Прокуратура Приморского края сообщила, что водитель скорой помощи, который возвращался с вызова по направлению из села Абрамовка в село Михайловка, насмерть сбил пешехода.

В Telegram-канале ведомства говорится, что всё произошло в районе 4-го километра автодороги «Михайловка — Турий Рог».

Прокурор Михайловского района Денис Широков выехал на место происшествия для координации работы правоохранителей. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств, а также ход и результаты проверки.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водитель наехал на четырёхлетнюю девочку, которая упала со снегоката на пешеходном переходе.

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