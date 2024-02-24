Водитель скорой помощи насмерть сбил пешехода в Приморском крае
В Telegram-канале ведомства говорится, что всё произошло в районе 4-го километра автодороги «Михайловка — Турий Рог».
Прокурор Михайловского района Денис Широков выехал на место происшествия для координации работы правоохранителей. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств, а также ход и результаты проверки.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водитель наехал на четырёхлетнюю девочку, которая упала со снегоката на пешеходном переходе.