В Екатеринбурге водитель наехал на упавшую на дороге девочку
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.
«Водитель, управляя автомашиной Geely Tugella, двигаясь по ул. Денисова-Уральского на нерегулируемом пешеходном переходе, допустил наезд на ребёнка, который пересекал проезжую часть... Ребёнок находился в сопровождении родителей», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что девочка получила различные травмы и была госпитализирована.
Как отметил водитель, он на пешеходном переходе пропустил родителей с мальчиком и девочкой на снегокате, а когда поехал, то услышал крик. Он вышел из автомобиля и увидел пострадавшую, после чего вызвал медиков и сотрудников ГИБДД.
Ранее суд Кемеровской области вынес обвинительный приговор водителю, сбившему насмерть пятилетнего ребёнка.