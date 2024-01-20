В Екатеринбурге водитель наехал на упавшую на дороге девочку

В Екатеринбурге водитель наехал на четырёхлетнюю девочку, которая упала со снегоката на пешеходном переходе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.

«Водитель, управляя автомашиной Geely Tugella, двигаясь по ул. Денисова-Уральского на нерегулируемом пешеходном переходе, допустил наезд на ребёнка, который пересекал проезжую часть... Ребёнок находился в сопровождении родителей», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что девочка получила различные травмы и была госпитализирована.

Как отметил водитель, он на пешеходном переходе пропустил родителей с мальчиком и девочкой на снегокате, а когда поехал, то услышал крик. Он вышел из автомобиля и увидел пострадавшую, после чего вызвал медиков и сотрудников ГИБДД.

Ранее суд Кемеровской области вынес обвинительный приговор водителю, сбившему насмерть пятилетнего ребёнка.