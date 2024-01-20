RT в Telegram
Подпишись

В Екатеринбурге водитель наехал на упавшую на дороге девочку

Короткая ссылка
В Екатеринбурге водитель наехал на четырёхлетнюю девочку, которая упала со снегоката на пешеходном переходе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.

«Водитель, управляя автомашиной Geely Tugella, двигаясь по ул. Денисова-Уральского на нерегулируемом пешеходном переходе, допустил наезд на ребёнка, который пересекал проезжую часть... Ребёнок находился в сопровождении родителей», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что девочка получила различные травмы и была госпитализирована.

Как отметил водитель, он на пешеходном переходе пропустил родителей с мальчиком и девочкой на снегокате, а когда поехал, то услышал крик. Он вышел из автомобиля и увидел пострадавшую, после чего вызвал медиков и сотрудников ГИБДД.

Ранее суд Кемеровской области вынес обвинительный приговор водителю, сбившему насмерть пятилетнего ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить