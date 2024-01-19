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В Кемеровской области вынесли приговор по делу о смертельном наезде на ребёнка

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Суд Кемеровской области вынес обвинительный приговор водителю, сбившему насмерть пятилетнего ребёнка.
В Кемеровской области вынесли приговор по делу о смертельном наезде на ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на региональный Следственный комитет и прокуратуру области.

Инцидент произошёл 29 июля 2023 года.

19-летний водитель на незарегистрированном автомобиле, не имея водительских прав, превысил скорость, вследствие чего сбил пятилетнего пешехода. Ребёнок от полученных травм скончался.

Водитель свою вину признал.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года шесть месяцев», — рассказали в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области сдался полиции водитель, сбивший насмерть двух пешеходов в Сосновском районе.

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