В Кемеровской области вынесли приговор по делу о смертельном наезде на ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на региональный Следственный комитет и прокуратуру области.
Инцидент произошёл 29 июля 2023 года.
19-летний водитель на незарегистрированном автомобиле, не имея водительских прав, превысил скорость, вследствие чего сбил пятилетнего пешехода. Ребёнок от полученных травм скончался.
Водитель свою вину признал.
«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года шесть месяцев», — рассказали в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области сдался полиции водитель, сбивший насмерть двух пешеходов в Сосновском районе.