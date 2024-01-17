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Сбивший насмерть двух человек в Челябинской области сдался полиции

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В Челябинской области сдался полиции водитель, сбивший насмерть двух пешеходов в Сосновском районе.
Сбивший насмерть двух человек в Челябинской области сдался полиции
  • globallookpress.com

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.

Инцидент произошёл вечером 16 января 2024 года на первом километре автодороги Рощино — подъезд к городу Екатеринбургу.

«Водитель совершил наезд на двух пешеходов, которые шли в попутном направлении. Мужчина 1973 года рождения и женщина от полученных травм скончались на месте», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

После ДТП водитель скрылся с места аварии, но потом пришёл в отдел полиции и признал факт наезда на пешеходов.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области ребёнок погиб в ДТП с автобусом и легковым автомобилем.

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