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В Рязанской области ребёнок погиб в ДТП с автобусом и легковым автомобилем

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Семилетняя девочка погибла в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском районе Рязанской области.
В Рязанской области ребёнок погиб в ДТП с автобусом и легковым автомобилем
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное отделение МВД.

Уточняется, что авария произошла рано утром. В ДТП участвовали рейсовый автобус, следовавший по маршруту Волгоград — Москва, и автомобиль LADA Granta.

«По предварительной информации, в результате аварии на месте происшествия от полученных травм скончался пассажир легковушки — семилетняя девочка. Женщина, находившаяся за рулём отечественной машины, госпитализирована с различными травмами», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что пассажиры и водитель рейсового автобуса не пострадали.

Ранее сообщалось, что автобус с 15 школьниками попал в ДТП на Курилах.

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