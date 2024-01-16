В Рязанской области ребёнок погиб в ДТП с автобусом и легковым автомобилем
- РИА Новости
Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Уточняется, что авария произошла рано утром. В ДТП участвовали рейсовый автобус, следовавший по маршруту Волгоград — Москва, и автомобиль LADA Granta.
«По предварительной информации, в результате аварии на месте происшествия от полученных травм скончался пассажир легковушки — семилетняя девочка. Женщина, находившаяся за рулём отечественной машины, госпитализирована с различными травмами», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что пассажиры и водитель рейсового автобуса не пострадали.
Ранее сообщалось, что автобус с 15 школьниками попал в ДТП на Курилах.