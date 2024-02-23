Бастрыкин поручил возбудить дело после травмирования ребёнка на батуте в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования ребёнка в батутном парке города Самары.

Как отметили в пресс-службе СК России, информация о ЧП появилась в социальных медиа. Сообщалось, что после инцидента администрация развлекательного учреждения не приняла каких-либо мер по устранению неисправности и батутный парк продолжил свою работу.

«Глава ведомства поручил... возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах произошедшего», — указали в СК.

Ранее сообщалось о бесследном исчезновении ребёнка в Самаре, по факту которого возбудили уголовное дело об убийстве.