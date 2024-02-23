Бастрыкин поручил возбудить дело после травмирования ребёнка на батуте в Самаре
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Как отметили в пресс-службе СК России, информация о ЧП появилась в социальных медиа. Сообщалось, что после инцидента администрация развлекательного учреждения не приняла каких-либо мер по устранению неисправности и батутный парк продолжил свою работу.
«Глава ведомства поручил... возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах произошедшего», — указали в СК.
Ранее сообщалось о бесследном исчезновении ребёнка в Самаре, по факту которого возбудили уголовное дело об убийстве.