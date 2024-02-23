RT в Telegram
Подпишись

Дело об убийстве возбудили после исчезновения ребёнка в Смоленске

Короткая ссылка
СК России возбудил уголовное дело об убийстве по факту исчезновения ребёнка в Смоленске.
Дело об убийстве возбудили после исчезновения ребёнка в Смоленске
  • РИА Новости

В региональном следственном управлении СК России сообщили, что о пропаже мальчика стало известно 23 февраля. Вместе с другим ребёнком он спустился к Днепру, и оба провалились под лёд.

«Один мальчик смог сообщить о произошедшем по единому номеру вызова служб экстренного реагирования, и его спасли прибывшие сотрудники полиции. Поиски второго продолжаются», — указывается в заявлении.

Ранее стало известно о девятилетнем мальчике, который пропал в Володарском районе Астраханской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить