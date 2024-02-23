Дело об убийстве возбудили после исчезновения ребёнка в Смоленске

СК России возбудил уголовное дело об убийстве по факту исчезновения ребёнка в Смоленске.

В региональном следственном управлении СК России сообщили, что о пропаже мальчика стало известно 23 февраля. Вместе с другим ребёнком он спустился к Днепру, и оба провалились под лёд.

«Один мальчик смог сообщить о произошедшем по единому номеру вызова служб экстренного реагирования, и его спасли прибывшие сотрудники полиции. Поиски второго продолжаются», — указывается в заявлении.

Ранее стало известно о девятилетнем мальчике, который пропал в Володарском районе Астраханской области.