Дело об убийстве возбудили после исчезновения ребёнка в Смоленске
- РИА Новости
В региональном следственном управлении СК России сообщили, что о пропаже мальчика стало известно 23 февраля. Вместе с другим ребёнком он спустился к Днепру, и оба провалились под лёд.
«Один мальчик смог сообщить о произошедшем по единому номеру вызова служб экстренного реагирования, и его спасли прибывшие сотрудники полиции. Поиски второго продолжаются», — указывается в заявлении.
Ранее стало известно о девятилетнем мальчике, который пропал в Володарском районе Астраханской области.