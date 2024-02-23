Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Константин Капитан

В возрасте 56 лет скончался актёр Константин Капитан, известный зрителям по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

Сообщение о смерти артиста появилось на его странице во «ВКонтакте».

«Дорогие ученики и поклонники таланта Константина Капитана. С болью и горечью вынуждена сообщить, что Константина больше с нами нет. Он ушёл из жизни после тяжёлой болезни», — говорится в публикации.

Деталей о месте и времени прощания с Капитаном не приводится.

Ранее умерла актриса Елена Сафронова, известная по ролям в сериалах «Мухтар. Новый след» и «Семейный доктор».

Также умер актёр из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Дмитрий Овчинников.