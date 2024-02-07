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Умерла актриса сериала «Мухтар. Новый след» Сафронова

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Умерла актриса Елена Сафронова, известная по ролям в сериалах «Мухтар. Новый след» и «Семейный доктор».

Информация об этом появилась на официальном сайте Могилёвского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича.

«Ушла из жизни Елена Ивановна Сафронова, артист драмы — ведущий мастер сцены, замечательный человек и профессионал своего дела», — говорится в сообщении.

Ранее артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец, снимавшийся в таких сериалах, как «Моя прекрасная няня» и «Глухарь», скончался в Благовещенске в возрасте 61 года.

Также умер актёр из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Дмитрий Овчинников.

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