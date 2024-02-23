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Шесть тысяч участников СВО и членов их семей получили скидку на обучение в вузах

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Около 2 тыс. участников спецоперации и около 4 тыс. членов семей военнослужащих получили скидки на обучение в вузах.
Шесть тысяч участников СВО и членов их семей получили скидку на обучение в вузах
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом информирует Минобрнауки России.

«Предоставлена скидка на обучение: около 2 тыс. участников СВО, около 4 тыс. членам семей военнослужащих», — сообщает ведомство в Telegram.

Уточняется, что около тысячи участников спецоперации и около 900 членов семей военнослужащих перевели на бесплатное обучение.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил правительству продумать меры поддержки жён погибших участников спецоперации.

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