Шесть тысяч участников СВО и членов их семей получили скидку на обучение в вузах

Около 2 тыс. участников спецоперации и около 4 тыс. членов семей военнослужащих получили скидки на обучение в вузах.

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Об этом информирует Минобрнауки России. «Предоставлена скидка на обучение: около 2 тыс. участников СВО, около 4 тыс. членам семей военнослужащих», — сообщает ведомство в Telegram. Уточняется, что около тысячи участников спецоперации и около 900 членов семей военнослужащих перевели на бесплатное обучение. Ранее российский президент Владимир Путин поручил правительству продумать меры поддержки жён погибших участников спецоперации.