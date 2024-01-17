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Путин поручил до 1 июля представить предложения по поддержке вдов участников СВО

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Российский президент Владимир Путин поручил правительству продумать меры поддержки жён погибших участников спецоперации.
Путин поручил до 1 июля представить предложения по поддержке вдов участников СВО
  • globallookpress.com

Об этом говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля.

«Представить предложения о мерах поддержки... жён лиц, погибших (умерших) при выполнении задач специальной военной операции, и женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но совместно проживали с ними, вели общее хозяйство либо имеют общих детей», — сказано в документе.

Уточняется, что поручения касаются материального обеспечения, оказания медпомощи, возможности получения образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Доклад ожидается до 1 июля 2024 года.

Ранее Путин поручил подумать о механизмах поддержки вдов бойцов специальной военной операции, которые состояли с ними в незарегистрированном браке.

7 января в ходе встречи с семьями погибших в СВО военнослужащих президент заверил их в поддержке со стороны государства.

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