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В Свердловской области увеличили размер субсидии на оплату услуг ЖКХ

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В Свердловской области увеличили размер субсидии на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства на 1—4%.
В Свердловской области увеличили размер субсидии на оплату услуг ЖКХ
  • Gettyimages.ru
  • © Aleksandra Aleroeva

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информполитики.

«Региональный стандарт позволяет рассчитывать субсидии коммунальных платежей для социально незащищённых категорий граждан, чьи затраты на данные услуги превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи», — заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

По его словам, размер субсидии зависит от жилплощади, состава семьи, размера оплаты за жилое помещение.

Ранее в КСП Челябинской области назвали способы экономии на счетах за ЖКХ.

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