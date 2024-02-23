В Свердловской области увеличили размер субсидии на оплату услуг ЖКХ

В Свердловской области увеличили размер субсидии на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства на 1—4%.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информполитики.

«Региональный стандарт позволяет рассчитывать субсидии коммунальных платежей для социально незащищённых категорий граждан, чьи затраты на данные услуги превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи», — заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

По его словам, размер субсидии зависит от жилплощади, состава семьи, размера оплаты за жилое помещение.

Ранее в КСП Челябинской области назвали способы экономии на счетах за ЖКХ.