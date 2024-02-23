В Свердловской области увеличили размер субсидии на оплату услуг ЖКХ
- Gettyimages.ru
- © Aleksandra Aleroeva
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информполитики.
«Региональный стандарт позволяет рассчитывать субсидии коммунальных платежей для социально незащищённых категорий граждан, чьи затраты на данные услуги превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи», — заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.
По его словам, размер субсидии зависит от жилплощади, состава семьи, размера оплаты за жилое помещение.
Ранее в КСП Челябинской области назвали способы экономии на счетах за ЖКХ.