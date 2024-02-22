В КСП Челябинской области назвали способы экономии на счетах за ЖКХ
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU.
Так, специалисты порекомендовали жителям установить счётчики за водоснабжение, а смесители с вентилями заменить на рычажные, поскольку они быстрее смешивают воду до нужной температуры.
Светодиодные лампы сокращают потребление электроэнергии на 80% в сравнении с лампами накаливания, отметили в организации.
Кроме того, в счётной палате рекомендовали проверять начисление платежей по содержанию общедомового имущества. Нормативы и тарифы можно уточнить в Министерстве тарифа региона или рассчитать в калькуляторе ФАС.
Там также призвали проверять данные об оплате в платёжках: площадь квартиры, число зарегистрированных жильцов, список оплачиваемых услуг (от неиспользуемых можно отказаться).
Ранее генеральный директор Европейской юридической службы Андрей Голощапов перечислил способы сэкономить на оплате коммунальных услуг.