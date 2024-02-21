Генеральный директор Европейской юридической службы Андрей Голощапов перечислил способы сэкономить на оплате коммунальных услуг.

Прежде всего следует выяснить, имеет ли семья право на какие-либо льготы и скидки от государства на оплату ЖКУ, сообщил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Владельцы жилья, которые по каким-то причинам отсутствовали (или планируют отсутствовать) дома более пяти дней, могут сделать перерасчёт за коммунальные услуги, отметил Голощапов.

Кроме того, снизить сумму в платёжках можно, если перейти на использование энергосберегающих лампочек и бытовой техники класса А, которая экономична по потреблению энергии.

Также эксперт посоветовал установить электросчётчики, счётчики воды и аэраторы — специальные насадки на смесители, которые рассеивают струю воды, существенно уменьшая её расход.

Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко напомнила, что вышедшие на пенсию граждане могут претендовать на льготы на оплату услуг ЖКХ.