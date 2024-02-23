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RT: победители сахалинского фестиваля выиграли внедорожник и передали в зону СВО

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Победители рыбацкого фестиваля «Сахалинский лёд — 2024» выиграли внедорожник и передали его в зону специальной военной операции.
RT: победители сахалинского фестиваля выиграли внедорожник и передали в зону СВО
  • РИА Новости

Об этом RT рассказал руководитель фирмы, сотрудники которой были в команде победителей.

По словам собеседника, из его компании на фронт ушли более 20 человек.

«Решение пришло в голову спонтанно в ту минуту, когда объявили результаты. У членов всей команды родилось общее желание отдать автомобиль на СВО: в День защитника Отечества — никак иначе», — сказал он.

Ранее стало известно, что власти Якутии сообщили о планах направить в зону специальной военной операции вездеходы «Бэргэн» производства местной компании.

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