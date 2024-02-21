Якутия направит в зону спецоперации вездеходы производства местной компании
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте регионального правительства.
«Оперативный штаб Якутии на этой неделе направит в зону проведения специальной военной операции два колёсных вездехода «Бэргэн» с противоосколочной защитой», — говорится в заявлении властей.
Отмечается, что эти вездеходы обладают закрытым кузовом, на который навешиваются бронелисты.
Ранее стало известно, что программно-аппаратный комплекс «Прометей», позволяющий превратить любую БМП, БТР или танк в дистанционно управляемую роботизированную машину, в настоящее время проходит цикл испытаний.