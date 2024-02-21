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Якутия направит в зону спецоперации вездеходы производства местной компании

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Власти Якутии сообщили о планах направить в зону специальной военной операции вездеходы «Бэргэн» производства местной компании.
Якутия направит в зону спецоперации вездеходы производства местной компании
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регионального правительства.

«Оперативный штаб Якутии на этой неделе направит в зону проведения специальной военной операции два колёсных вездехода «Бэргэн» с противоосколочной защитой», — говорится в заявлении властей.

Отмечается, что эти вездеходы обладают закрытым кузовом, на который навешиваются бронелисты.

Ранее стало известно, что программно-аппаратный комплекс «Прометей», позволяющий превратить любую БМП, БТР или танк в дистанционно управляемую роботизированную машину, в настоящее время проходит цикл испытаний.

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