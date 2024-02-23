Пушилин в День защитника Отечества вручил госнаграды 11 бойцам

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в День защитника Отечества вручил награды 11 военнослужащим.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«За личное мужество, героизм, храбрость и самоотверженность 11 военнослужащих удостоены звания Героя Донецкой Народной Республики, восемь из них посмертно», — написал Пушилин.

Он добавил, что многие бойцы были отмечены орденом Республики, знаками отличия «Георгиевский крест» и «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой».

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