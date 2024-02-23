Путин пообещал проработать изменение расчёта суточных для водителей грузовиков

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос изменения шкалы расчёта суточных для водителей грузовых автомобилей.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта.

«Обязательно поработаем, я думаю, что это справедливо», — сказал Путин.

В ходе встречи один из участников спросил у президента, можно ли увеличить суточные для водителей грузовых машин, поскольку в настоящий момент они составляют 700 рублей в день, в то время как на обед уходит 500 рублей.

Путин в ответ на это отметил необходимость изменить эту шкалу в соответствии с особенностями работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что зарплаты сотрудников «Мострансавто» повысят на 5,5% с февраля.