Путин пообещал проработать изменение расчёта суточных для водителей грузовиков
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в ходе встречи с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта.
«Обязательно поработаем, я думаю, что это справедливо», — сказал Путин.
В ходе встречи один из участников спросил у президента, можно ли увеличить суточные для водителей грузовых машин, поскольку в настоящий момент они составляют 700 рублей в день, в то время как на обед уходит 500 рублей.
Путин в ответ на это отметил необходимость изменить эту шкалу в соответствии с особенностями работы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что зарплаты сотрудников «Мострансавто» повысят на 5,5% с февраля.