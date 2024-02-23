Шойгу: Россия принимает меры по поддержанию высокой боевой готовности воинских частей
Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во время поздравления с Днём защитника Отечества.
Глава ведомства отметил, что меры принимаются по системному совершенствованию боевой учёбы, оснащению войск современным вооружением и военной техникой.
Кроме того, по словам Шойгу, реализуются программы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
Ранее Шойгу поздравил военнослужащих, добровольцев и ветеранов с Днём защитника Отечества.
Также президент России Владимир Путин назвал бойцов СВО подлинными героями России.