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Шойгу: Россия принимает меры по поддержанию высокой боевой готовности воинских частей

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Россия принимает комплексные меры по поддержанию высокой боевой готовности воинских частей и оснащению войск современной военной техникой.

Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во время поздравления с Днём защитника Отечества.

Глава ведомства отметил, что меры принимаются по системному совершенствованию боевой учёбы, оснащению войск современным вооружением и военной техникой.

Кроме того, по словам Шойгу, реализуются программы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Ранее Шойгу поздравил военнослужащих, добровольцев и ветеранов с Днём защитника Отечества.

Также президент России Владимир Путин назвал бойцов СВО подлинными героями России.

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