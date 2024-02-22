МВД начало принимать документы на российские паспорта от жителей Авдеевки

Первые жители освобождённой Авдеевки подали документы на оформление российских паспортов, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

«Сотрудники мобильного паспортно-визового сервиса Министерства внутренних дел Российской Федерации приняли документы на получение российских паспортов у 29 жителей освобождённой Авдеевки», — написала Волк.

Она уточнила, что, кроме правового содействия, полиция проведёт для некоторых заявителей предусмотренную законодательством процедуру установления личности.

В конце декабря Волк сообщила, что около 90% жителей новых регионов получили российские паспорта в 2023 году.