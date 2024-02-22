МВД начало принимать документы на российские паспорта от жителей Авдеевки
- РИА Новости
Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.
«Сотрудники мобильного паспортно-визового сервиса Министерства внутренних дел Российской Федерации приняли документы на получение российских паспортов у 29 жителей освобождённой Авдеевки», — написала Волк.
Она уточнила, что, кроме правового содействия, полиция проведёт для некоторых заявителей предусмотренную законодательством процедуру установления личности.
В конце декабря Волк сообщила, что около 90% жителей новых регионов получили российские паспорта в 2023 году.