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МВД начало принимать документы на российские паспорта от жителей Авдеевки

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Первые жители освобождённой Авдеевки подали документы на оформление российских паспортов, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
МВД начало принимать документы на российские паспорта от жителей Авдеевки
  • РИА Новости

Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

«Сотрудники мобильного паспортно-визового сервиса Министерства внутренних дел Российской Федерации приняли документы на получение российских паспортов у 29 жителей освобождённой Авдеевки», — написала Волк.

Она уточнила, что, кроме правового содействия, полиция проведёт для некоторых заявителей предусмотренную законодательством процедуру установления личности.

В конце декабря Волк сообщила, что около 90% жителей новых регионов получили российские паспорта в 2023 году.

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