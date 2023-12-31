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МВД: около 90% жителей новых регионов получили российские паспорта в 2023 году

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Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что около 90% жителей новых регионов получили российские паспорта в 2023 году.
МВД: около 90% жителей новых регионов получили российские паспорта в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом она написала в Telegram.

По словам Волк, в новых регионах развернули сеть из более чем 100 подразделений, занимающихся вопросами миграции.

«Принимаемые меры позволили документировать российскими паспортами уже порядка 90% жителей новых субъектов России», — говорится в сообщении.

В сентябре сообщалось, что более 680 тыс. россиян, которые живут в новых регионах, имеют подтверждённые учётные записи на портале «Госуслуги».

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