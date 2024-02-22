В Челябинской области утвердили календарь региональных праздников на 2024 год

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил пять праздников областного значения на 2024 год.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на соответствующее распоряжение.

В документе, опубликованном на официальном сайте правительства региона, в число праздников включены Сабантуй в Аргаяшском районе (15 июня), Ильменский фестиваль авторской песни в Солнечной долине (28—30 июня), праздник выпускников школ региона в Челябинске (28 июня), Бажовский фестиваль народного творчества (5—7 июля), Курчатовский фестиваль классической музыки (12—13 июля).

Ранее в Подмосковье рассказали о программе масленичной недели.