В Челябинской области утвердили календарь региональных праздников на 2024 год
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на соответствующее распоряжение.
В документе, опубликованном на официальном сайте правительства региона, в число праздников включены Сабантуй в Аргаяшском районе (15 июня), Ильменский фестиваль авторской песни в Солнечной долине (28—30 июня), праздник выпускников школ региона в Челябинске (28 июня), Бажовский фестиваль народного творчества (5—7 июля), Курчатовский фестиваль классической музыки (12—13 июля).
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