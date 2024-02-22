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В Челябинской области утвердили календарь региональных праздников на 2024 год

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил пять праздников областного значения на 2024 год.
В Челябинской области утвердили календарь региональных праздников на 2024 год
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на соответствующее распоряжение.

В документе, опубликованном на официальном сайте правительства региона, в число праздников включены Сабантуй в Аргаяшском районе (15 июня), Ильменский фестиваль авторской песни в Солнечной долине (28—30 июня), праздник выпускников школ региона в Челябинске (28 июня), Бажовский фестиваль народного творчества (5—7 июля), Курчатовский фестиваль классической музыки (12—13 июля).

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