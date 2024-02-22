Собянин рассказал о профилактике Вечного огня в преддверии 23 Февраля
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.
Вечный огонь зажгли в 1967 году, когда отмечалась 22-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Профилактику проводят ежемесячно, а также в преддверии 9 Мая и 23 Февраля.
Как отметил Собянин, газовщики заботятся о памятниках не только в столице. В частности, в Донецке московские специалисты привели в порядок четыре мемориальных комплекса.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке рассказали о программе мероприятий в День защитника Отечества.