Собянин рассказал о профилактике Вечного огня в преддверии 23 Февраля

В Москве провели профилактику Вечного огня в Александровском саду. За техническое обслуживание отвечают сотрудники Мосгаза.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

Вечный огонь зажгли в 1967 году, когда отмечалась 22-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Профилактику проводят ежемесячно, а также в преддверии 9 Мая и 23 Февраля.

Как отметил Собянин, газовщики заботятся о памятниках не только в столице. В частности, в Донецке московские специалисты привели в порядок четыре мемориальных комплекса.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке рассказали о программе мероприятий в День защитника Отечества.