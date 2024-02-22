В Ленобласти вручили госнаграды в преддверии Дня защитника Отечества

В Ленинградской области прошла церемония вручения государственных и региональных наград в преддверии Дня защитника Отечества.

Об этом сообщает Выборг ТВ со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

«Во все времена на Руси защита Отечества — это, с одной стороны, священный долг, а с другой стороны, почётная обязанность. А для большинства это дело чести. Праздник, о котором мы сегодня говорим, — это праздник прежде всего отваги, мужества, патриотизма», — заявил губернатор Александр Дрозденко.

Жителям области вручили ордена Мужества, медали «За отвагу» и другие награды.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в канун Дня защитника Отечества прошла церемония возложения цветов к памятнику маршалу, Герою Советского Союза Георгию Жукову возле штаба ЦВО.