Бывший завод Hyundai в Петербурге начал производство машин под брендом Solaris

В Санкт-Петербурге на бывшем заводе Hyundai началось производство машин под новым брендом Solaris.

Об этом говорится в сообщении нового владельца завода AGR Automotive Group.

Как уточняет РИА Новости, модельный ряд бренда Solaris включает Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX.

В пресс-службе рассказали агентству, что сегодня начались отгрузки автомобилей нового бренда в дилерские центры.

Гарантия составит три года или 100 тыс. км пробега — в зависимости от того, что наступит ранее.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ запустил в производство опытную партию Lada Largus на заводе в Ижевске. По данным компании, всего суммарно до мая 2024 года будет выпущено около 80 автомобилей. Также АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Vesta с двумя подушками безопасности.