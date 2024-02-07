АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Vesta с двумя подушками безопасности

Компания «АвтоВАЗ» возобновила выпуск Lada Vesta с двумя подушками безопасности.

«С 7 февраля 2024 года все Lada Vesta, сходящие с конвейера АвтоВАЗа, оснащаются двумя подушками безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца февраля, после завершения необходимых испытаний и калибровок, автопроизводитель также вернёт подушку безопасности на модель Granta для водителя, а для переднего пассажира — в марте.

Ранее стало известно, что продажи автомобилей под новым брендом, которые будут выпускаться на заводе АвтоВАЗа, начнутся весной текущего года.

Также АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию нового товарного знака — эмблемы в виде стилизованной буквы Х, вписанной в овал.