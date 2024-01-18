В АвтоВАЗе заявили, что продажи автомобилей под новым брендом начнутся весной

Продажи автомобилей под новым брендом, которые будут выпускаться на заводе АвтоВАЗа, начнутся весной текущего года. Об этом заявил президент компании Максим Соколов.

По его словам, автопроизводитель планирует расширить производство за счёт партнёрских, лицензионных проектов на мощностях завода в Санкт-Петербурге.

«Продажи под этим брендом начнутся совсем скоро — уже весной этого года», — приводит ТАСС заявление Соколова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию нового товарного знака — эмблемы в виде стилизованной буквы Х, вписанной в овал.