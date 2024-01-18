В АвтоВАЗе заявили, что продажи автомобилей под новым брендом начнутся весной
- РИА Новости
По его словам, автопроизводитель планирует расширить производство за счёт партнёрских, лицензионных проектов на мощностях завода в Санкт-Петербурге.
«Продажи под этим брендом начнутся совсем скоро — уже весной этого года», — приводит ТАСС заявление Соколова в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее стало известно, что АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию нового товарного знака — эмблемы в виде стилизованной буквы Х, вписанной в овал.