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В АвтоВАЗе заявили, что продажи автомобилей под новым брендом начнутся весной

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Продажи автомобилей под новым брендом, которые будут выпускаться на заводе АвтоВАЗа, начнутся весной текущего года. Об этом заявил президент компании Максим Соколов.
В АвтоВАЗе заявили, что продажи автомобилей под новым брендом начнутся весной
  • РИА Новости

По его словам, автопроизводитель планирует расширить производство за счёт партнёрских, лицензионных проектов на мощностях завода в Санкт-Петербурге.

«Продажи под этим брендом начнутся совсем скоро — уже весной этого года», — приводит ТАСС заявление Соколова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию нового товарного знака — эмблемы в виде стилизованной буквы Х, вписанной в овал.

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