Более 6000 жителей Ямала получат выплаты по случаю 23 Февраля
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Департамент соцзащиты ЯНАО.
Дополнительная мера поддержки предусмотрена для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, участников СВО, ветеранов боевых действий, инвалидов-военнослужащих, участников вооружённых конфликтов и семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы.
Размер выплаты составляет 1239 рублей.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области выделят дополнительные 420 млн рублей на выплаты по экстренной социальной помощи.