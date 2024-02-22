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Более 6000 жителей Ямала получат выплаты по случаю 23 Февраля

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Более 6 тыс. жителей Ямала, относящихся к льготным категориям, получат выплаты ко Дню защитника Отечества.
Более 6000 жителей Ямала получат выплаты по случаю 23 Февраля
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Департамент соцзащиты ЯНАО.

Дополнительная мера поддержки предусмотрена для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, участников СВО, ветеранов боевых действий, инвалидов-военнослужащих, участников вооружённых конфликтов и семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы.

Размер выплаты составляет 1239 рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области выделят дополнительные 420 млн рублей на выплаты по экстренной социальной помощи.

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