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Памфилова назвала кандидатов в президенты России достойными людьми и патриотами

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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что все четыре кандидата на выборах президента России являются достойными людьми и патриотами.
Памфилова назвала кандидатов в президенты России достойными людьми и патриотами
  • РИА Новости

Соответствующее заявление она сделала в лектории Российского общества «Знание» на выставке-форуме «Россия».

«Любите Россию? Приходите [на выборы президента России], четыре достойных кандидата, все патриоты, все за Россию, есть выбор. Приходите, делайте этот выбор, не оставайтесь в стороне», — цитирует её ТАСС.

9 февраля ЦИК утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах в России.

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