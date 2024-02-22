Памфилова назвала кандидатов в президенты России достойными людьми и патриотами

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что все четыре кандидата на выборах президента России являются достойными людьми и патриотами.

Соответствующее заявление она сделала в лектории Российского общества «Знание» на выставке-форуме «Россия».

«Любите Россию? Приходите [на выборы президента России], четыре достойных кандидата, все патриоты, все за Россию, есть выбор. Приходите, делайте этот выбор, не оставайтесь в стороне», — цитирует её ТАСС.

9 февраля ЦИК утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах в России.