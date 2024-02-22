Колокольцев провёл торжественную церемонию, посвящённую Дню защитника Отечества
«Сотрудники органов внутренних дел, выполняя оперативно-служебные задачи в зоне специальной военной операции, вносят свой достойный вклад в защиту национальных интересов России, приближение победы над неонацизмом. На освобождённых территориях обеспечивается правопорядок», — сказал министр.
Праздник давно стал общенародным и особый смысл он приобретает в дни, когда страна «ведёт ожесточенную вооружённую борьбу с силами коллективного Запада», приводит слова Колокольцева пресс-служба.
Перед этим Колокольцев представил личному составу новых руководителей двух территориальных органов МВД.