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Колокольцев провёл торжественную церемонию, посвящённую Дню защитника Отечества

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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев провёл торжественную церемонию накануне Дня защитника Отечества, он объявил личному составу указы президента о присвоении ряду руководителей специальных званий высшего начальствующего состава и награждении государственными наградами.
Колокольцев провёл торжественную церемонию, посвящённую Дню защитника Отечества

«Сотрудники органов внутренних дел, выполняя оперативно-служебные задачи в зоне специальной военной операции, вносят свой достойный вклад в защиту национальных интересов России, приближение победы над неонацизмом. На освобождённых территориях обеспечивается правопорядок», — сказал министр.

Праздник давно стал общенародным и особый смысл он приобретает в дни, когда страна «ведёт ожесточенную вооружённую борьбу с силами коллективного Запада», приводит слова Колокольцева пресс-служба.

Перед этим Колокольцев представил личному составу новых руководителей двух территориальных органов МВД.

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