В России с 1 апреля ужесточат требования к лицензированию автошкол
Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.
Уточняется, что постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона «О безопасности дорожного движения», которые были приняты в июле 2023 года.
Согласно документу, для получения или продления лицензии на образовательную деятельность автошколы будут обязаны иметь заключение ГИБДД о соответствии их учебно-материальной базы программам подготовки водителей.
Ранее проведённый опрос показал, что в России 60% начинающих водителей садятся за руль сразу после получения прав.