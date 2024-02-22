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В России с 1 апреля ужесточат требования к лицензированию автошкол

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Правительство России утвердило необходимые изменения в положение о лицензировании образовательной деятельности, согласно которым в стране с 1 апреля ужесточаются требования к лицензированию автошкол.

Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

Уточняется, что постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона «О безопасности дорожного движения», которые были приняты в июле 2023 года.

Согласно документу, для получения или продления лицензии на образовательную деятельность автошколы будут обязаны иметь заключение ГИБДД о соответствии их учебно-материальной базы программам подготовки водителей.

Ранее проведённый опрос показал, что в России 60% начинающих водителей садятся за руль сразу после получения прав.

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