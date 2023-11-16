В России 60% начинающих водителей садятся за руль сразу после получения прав

Новое исследование, проведённое среди российских автомобилистов, показало, что большинство только окончивших автошколу водителей (60%) сели за руль в течение двух недель после получения прав.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования «Ситидрайва» и A2:Research.

Остальные решили повременить с самостоятельными поездками. Так, у 17% не было острой необходимости куда-то ездить, 16% признались, что чувствуют страх и неуверенность перед дорогой, а 14% пришлось повременить с вождением из-за отсутствия доступа к автомобилю.

При этом уже через полгода после завершения обучения в автошколе 82% респондентов уверенно чувствовали себя за рулём.

Больше всего начинающих водителей смущали страх перед широкополосными магистралями (21%), сложности с парковкой (21%) и недружелюбное поведение других участников движения (20%).

Ранее исследование «СберАвто» и портала «Авто Mail.ru» показало, что половина российских автовладельцев меняют летние шины на зимние после того, как среднесуточная температура воздуха опустится ниже +5 °С.