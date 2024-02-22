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Специалист Клевицкая рассказала о плюсах и минусах автобусных туров

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Старший преподаватель факультета гостеприимства университета «Синергия» Мария Клевицкая рассказала об особенностях автобусных туров. Она выразила мнение, что такие путешествия больше подходят для школьников и людей старшего возраста.
Специалист Клевицкая рассказала о плюсах и минусах автобусных туров
  • РИА Новости

«Молодёжь и среднее поколение предпочитают путешествовать на автомобиле или каршеринге, дополняя свой маршрут экскурсиями в определённых местах. Это оправдано с точки зрения большей мобильности и гибкости при организации маршрута. А с развитием сети скоростных железных дорог спрос на автобусные туры будет только снижаться», — заявила эксперт в беседе с RuNews24.

Как считает Клевицкая, наиболее актуальными на данный момент можно назвать автобусные туры в составе мини-групп.

Плюсами путешествий на автобусе эксперт назвала доступность, удобство в случае краткосрочных поездок, познавательность. Среди минусов — утомительность длительных переездов, высокий трафик в городах.

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